Инфантино обратился к сборной Аргентины: "Вы провели великолепный турнир"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил письмо президенту Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапии, в котором высоко оценил выступление сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, передает İdman.Biz.

"Хочу еще раз передать самые искренние поздравления с этим новым большим достижением аргентинского футбола. Чемпионат мира 2026 года стал незабываемым праздником футбола, запомнившимся великолепными матчами, появлением новых талантов, участием звезд мирового футбола и невероятной атмосферой на заполненных болельщиками стадионах.

Великолепное выступление сборной Аргентины также сыграло важную роль в том, что этот турнир покорил миллионы любителей футбола по всему миру. Прошу передать мои искренние поздравления всем, кто внес вклад в этот успех: футболистам, Лионелю Скалони, тренерскому и медицинскому штабам, а также многочисленным болельщикам, поддерживавшим команду на протяжении всего турнира.

Подобные достижения всегда являются результатом упорного труда, профессионализма и внимания к деталям. Вместе с тем они становятся плодом страсти, преданности и любви к этой великой игре. Все это свидетельствует о том, что будущее аргентинского футбола выглядит очень многообещающим и, несомненно, приведет к новым большим успехам", - отметил Инфантино.

Напомним, что сборная Аргентины по футболу стала серебряным призером чемпионата мира 2026 года, уступив Испании со счетом 0:1.