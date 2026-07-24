"Хонда" перенесла дебют обновленного двигателя на более ранний срок

"Хонда" планирует провести первый тест обновленной силовой установки на съемочном дне на трассе "Хунгароринг" на следующей неделе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на собственные источники.

Изначально предполагалось, что модернизированный двигатель японского производителя дебютирует на Гран-при Нидерландов — первом этапе после летнего перерыва. Однако, по информации источника, "Хонде" удалось ускорить график работ и первое знакомство с обновленной силовой установкой на трассе состоится уже через несколько дней после Гран-при Венгрии.

На этой неделе на этапе в Будапеште команда "Астон Мартин" представит глубоко модернизированное шасси AMR26 с пакетом аэродинамических обновлений. В команде уверены, что обе машины пилотов Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла будут готовы к первой свободной практике.

Предыдущие гонки на высокоскоростных трассах — "Сильверстоуне" и "Спа-Франкоршам" — стали для "Астон Мартин" и "Хонды" особенно сложными из-за недостаточной мощности силовой установки. На квалификации в Бельгии отставание машин команды составило почти три секунды, однако "Хунгароринг" — трасса, где эффективность шасси играет гораздо более важную роль.

"Венгрия — это трасса, менее чувствительная к мощности. В Бельгии мы потеряли много времени именно из-за силовой установки, но здесь, в Венгрии, это влияние будет гораздо меньше. Мы увидим, насколько быстрым будет шасси в поворотах. Думаю, это хорошая трасса, чтобы оценить его потенциал", — приводит слова главного инженера "Хонды" Шинтаро Орихары источник.

В "Хонде" также выразили уверенность, что новое шасси не вызовет вибрационных проблем, которые возникали на старте сезона-2026 после установки двигателя.