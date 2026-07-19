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Антонелли вошел в историю Формулы-1 после победы в квалификации в Бельгии

Формула 1
Новости
19 Июля 2026 11:50
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Антонелли вошел в историю Формулы-1 после победы в квалификации в Бельгии

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли продолжает переписывать историю Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, после победы в квалификации Гран-при Бельгии 19-летний итальянец стал самым молодым гонщиком, завоевавшим поул-позиции на четырех культовых автодромах чемпионата мира.

В список вошли трассы "Сузука" в Японии, городской автодром в Монако, британский "Сильверстоун" и бельгийская "Спа-Франкоршам". Последней стала именно трасса в Бельгии, где Антонелли завоевал шестой поул в карьере, показав лучшее время - 1.44,361.

В нынешнем сезоне "Мерседес" выиграл уже 10 квалификаций. Шесть поулов на счету лидера чемпионата Антонелли, еще четыре завоевал его напарник Джордж Расселл.

İdman.Biz
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