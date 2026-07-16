Шумахер: Леклер должен стать лидером "Феррари"

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что после продления контракта именно Шарль Леклер должен стать лидером "Феррари".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на F1oversteer, немец подчеркнул, что у монегаска больше нет причин уступать своему именитому напарнику Льюису Хэмилтону.

"У них больше нет никаких оправданий. Конечно, оба являются гонщиками высочайшего уровня, но Леклер обязан быть быстрее Хэмилтона. Так и должно быть. Именно он должен стать будущим "Феррари" после подписания нового контракта. Он и сам это понимает, поэтому всегда очень самокритичен. За это ему стоит отдать должное", - сказал Шумахер.

По мнению экс-пилота, Леклер отличается высокой требовательностью к себе.

"Он действительно очень требователен к себе. Фред Вассер считает, что иногда даже слишком. Но теперь посмотрим. Думаю, сейчас все наконец встало на свои места. С гонщиками такое иногда случается. Какое-то время ты мучаешься с машиной, а потом в какой-то момент, иногда совершенно случайно, понимаешь: заходишь в поворот чуть иначе и вдруг замечаешь: "Ого, а ведь так гораздо лучше. Совсем другое ощущение". После этого меняется и стиль пилотирования", - отметил он.

Шумахер также признался, что надеется увидеть яркое соперничество между пилотами "Феррари".

"Думаю, именно это и произошло. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мне очень хотелось бы увидеть настоящее соперничество внутри "Феррари". За этим всегда невероятно интересно наблюдать. Даже по выражениям их лиц, когда они стоят рядом и дают интервью, можно многое понять. Лично мне это очень интересно", - заключил Шумахер.