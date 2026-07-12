Вассер подтвердил, что Хэмилтон продолжит выступать за "Феррари" в 2027 году

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассер подтвердил, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит представлять цвета итальянской команды в сезоне-2027.

Во время общения с журналистами Вассера прямо спросили, будет ли британский гонщик быть в составе пилотов "Феррари" на 2027 год. Глава команды ответил на этот вопрос предельно лаконично:

"Да", — приводит слова Вассера İdman.Biz со ссылкеой на издание RacingNews365.

Льюис Хэмилтон выступает за коллектив из Маранелло с 2025 года, ранее британец был в составе "Мерседеса", с которым смог выиграть шесть чемпионских титулов. В текущем сезоне Хэмилтон одержал первую победу за итальянскую команду на Гран-при Барселоны. В личном зачете гонщик расположился на третьем месте со 147 очками.