"Феррари" первой протестирует новую трассу Формулы-1 в Мадриде

"Феррари" станет первой командой Формулы-1, которая проведет заезд на новой городской трассе в Мадриде.

Как сообщает İdman.Biz, пилоты Скудерии Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в четверг сядут за руль на трассе Madring в рамках съемочного дня.

Именно "Феррари" первой из команд Формулы-1 проедет по новому мадридскому автодрому, который в сентябре должен впервые принять Гран-при Испании.

Согласно регламенту, дистанция в рамках съемочных дней ограничена 200 км.

Несмотря на это, заезд может дать "Феррари" заметное преимущество перед соперниками, поскольку у команд пока нет исторической базы данных по новой трассе.

Болид SF-26 станет первой современной машиной Формулы-1, которая проедет по трассе длиной 5416 метров с 22 поворотами.

Одной из особенностей мадридского автодрома является наличие приподнятого участка.

В заезде примут участие и Хэмилтон, и Леклер. Это позволит "Феррари" собрать первичную информацию о точках торможения, особенностях поребриков и общем характере трассы перед сентябрьской гонкой.

Хотя инфраструктурные работы на трассе в Мадриде еще недавно продолжались, асфальтовое покрытие уже готово.

Заезд "Феррари" в четверг также станет важной практической проверкой нового автодрома.