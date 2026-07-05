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Между Гран-при Азербайджана и Сингапура может пройти еще одна гонка Формулы-1

Формула 1
Новости
5 Июля 2026 17:09
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Между Гран-при Азербайджана и Сингапура может пройти еще одна гонка Формулы-1

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что в календаре сезона-2026 может вновь появиться одна из ранее отмененных гонок в Бахрейне или Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, глава Формулы-1 подтвердил, что организаторы по-прежнему рассматривают возможность проведения дополнительного этапа.

"Это действительно надежда, потому что если все условия будут подходящими, будем действовать по нашему плану. Если появится возможность, почему бы и нет?" - сказал Доменикали в эфире Sky Sports.

По информации Sky Sports, дополнительный этап может состояться со 2 по 4 октября и занять место в календаре между Гран-при Азербайджана и Гран-при Сингапура.

В настоящее время Формула-1 проводит девятый этап сезона на трассе "Сильверстоун" в рамках Гран-при Великобритании.

İdman.Biz
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