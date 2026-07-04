4 Июля 2026
RU

Антонелли взял поул на Гран-при Великобритании

Формула 1
Новости
4 Июля 2026 20:45
28
Антонелли взял поул на Гран-при Великобритании

В субботу, 4 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"). Второе время показал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Льюис Хэмилтон ("Феррари") — третий.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:28.111.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.175.
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.347.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.370.
5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +0.635.
6. Ландо Норрис ("Макларен") +0.766.
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.782.
8. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.921.
9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.194.
10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето ("Ауди") — 1:29.461.
12. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:30.063.
13. Нико Хюлькенберг ("Ауди") — 1:30.076.
14. Оливер Берман ("Хаас") — 1:30.501.
15. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:30.623.
16. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:31.341.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:30.680.
18. Валттери Боттас ("Кадиллак") — 1:31.227.
19. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:31.321.
20. Серхио Перес ("Кадиллак") — 1:31.451.
21. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:32.863.
22. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:33.025.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Альпин" объявил о сотрудничестве с фермой Джереми Кларксона
3 Июля 05:20
Формула 1

"Альпин" объявил о сотрудничестве с фермой Джереми Кларксона

База команды находится в Энстоуне – в шести милях от фермы Кларксона
Эстебан Окон из "Хааса" может стать резервным пилотом "Астон Мартин"
2 Июля 19:32
Формула 1

Эстебан Окон из "Хааса" может стать резервным пилотом "Астон Мартин"

Окон является близким другом пилота команды Лэнса Стролла
Ландо Норрис: "Успех вызывает привыкание, это настоящий наркотик"
2 Июля 09:29
Формула 1

Ландо Норрис: "Успех вызывает привыкание, это настоящий наркотик"

Действующий чемпион Формулы-1 признался, что после первого титула его желание побеждать стало только сильнее

Джордж Расселл — победитель Гран-при Австрии
28 Июня 18:48
Формула 1

Джордж Расселл — победитель Гран-при Австрии

Второе место занял Макс Ферстаппен
Хэмилтон: По скорости "Феррари" пока не готова бороться за победу
28 Июня 07:20
Формула 1

Хэмилтон: По скорости "Феррари" пока не готова бороться за победу

По итогам квалификации британец занял третье место
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1
27 Июня 20:30
Формула 1

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1

Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари"

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал
2 Июля 11:41
ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал - ФОТО

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 была ненадолго остановлена