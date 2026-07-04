Антонелли взял поул на Гран-при Великобритании

В субботу, 4 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"). Второе время показал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Льюис Хэмилтон ("Феррари") — третий.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:28.111.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.175.

3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.347.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.370.

5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +0.635.

6. Ландо Норрис ("Макларен") +0.766.

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.782.

8. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.921.

9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.194.

10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето ("Ауди") — 1:29.461.

12. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:30.063.

13. Нико Хюлькенберг ("Ауди") — 1:30.076.

14. Оливер Берман ("Хаас") — 1:30.501.

15. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:30.623.

16. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:31.341.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:30.680.

18. Валттери Боттас ("Кадиллак") — 1:31.227.

19. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:31.321.

20. Серхио Перес ("Кадиллак") — 1:31.451.

21. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:32.863.

22. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:33.025.