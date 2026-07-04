Антонелли взял поул на Гран-при Великобритании

В субботу, 4 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"). Второе время показал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Льюис Хэмилтон ("Феррари") — третий.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:28.111.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.175.
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.347.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.370.
5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +0.635.
6. Ландо Норрис ("Макларен") +0.766.
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.782.
8. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.921.
9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.194.
10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.605.
После второго сегмента выбыли:
11. Габриэл Бортолето ("Ауди") — 1:29.461.
12. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:30.063.
13. Нико Хюлькенберг ("Ауди") — 1:30.076.
14. Оливер Берман ("Хаас") — 1:30.501.
15. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:30.623.
16. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:31.341.
После первого сегмента выбыли:
17. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:30.680.
18. Валттери Боттас ("Кадиллак") — 1:31.227.
19. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:31.321.
20. Серхио Перес ("Кадиллак") — 1:31.451.
21. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:32.863.
22. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:33.025.