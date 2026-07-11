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Шумахер дал совет Расселлу, как сохранить место в "Мерседесе"

Формула 1
Новости
11 Июля 2026 12:53
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Шумахер дал совет Расселлу, как сохранить место в "Мерседесе"

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о положении Джорджа Расселла в "Мерседесе".

Как сообщает İdman.Biz, немецкий эксперт дал британскому гонщику совет, как сохранить место в команде.

По словам Шумахера, Расселлу важно продолжать вести себя профессионально и не вступать в политическую борьбу внутри команды.

"Не забывайте, что Джордж Расселл давно знаком с Тото Вольффом. Еще в детстве он подходил к нему и говорил: "Однажды я хочу выступать за твою команду". Пока Расселл продолжает вести себя профессионально, не ввязывается в политические игры и не пытается помешать Андреа Кими Антонелли, я действительно не вижу причин, по которым "Мерседес" мог бы его заменить", - сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Он также отметил, что руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф ясно обозначил свое отношение к Антонелли.

"Тото Вольфф тоже очень четко изложил свое видение ситуации. Он буквально сказал, что Кими "находится в другом классе". Яснее и не скажешь. И, честно говоря, на данный момент все именно так и обстоит", - заявил бывший пилот.

Шумахер считает, что Расселл должен отвечать на давление результатами.

"У Тото есть гонщик, которого он знает много лет и чьи способности знает досконально. К тому же мы видели, что несколько сходов могут внезапно кардинально изменить картину чемпионата. Конечно, "Мерседес" тоже допускал ошибки, но Расселл сейчас подвергается массированной критике со всех сторон.

Поэтому считаю, что если Джордж хочет сохранить свое место, ему просто нужно принять тот факт, что он должен продолжать показывать хорошие результаты и наносить удар, когда он быстрее Кими или когда у Кими возникают проблемы", - добавил Шумахер.

İdman.Biz
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