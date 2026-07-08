Хэмилтон предупредил "Мерседес" о возможных штрафах

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что "Мерседес" по ходу сезона-2026 может столкнуться со штрафами из-за замены элементов силовой установки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews, несмотря на то что болид W17 остается самым быстрым в пелотоне, команда испытывает проблемы с надежностью.

Джордж Расселл сошел на Гран-при Канады из-за неисправности силовой установки, а Кими Антонелли не смог финишировать в Барселоне по той же причине. На Гран-при Великобритании итальянец также завершил гонку досрочно после повреждения колесного обтекателя.

При этом "Феррари", напротив, проводит сезон практически без технических сбоев. Единственный сход команды произошел в Монако, где Шарль Леклер разбил болид из-за отказа тормозов.

После девяти этапов сезона "Феррари" уступает "Мерседесу" 78 очков в Кубке конструкторов. В личном зачете Хэмилтон отстает от лидирующего Антонелли на 32 очка, а от занимающего второе место Расселла - на семь.

Во время схода Расселла в Монреале одна из использованных батарей получила серьезные повреждения. Из-за требований безопасности ее нельзя было перевозить самолетом, поэтому деталь отправили в Европу морским путем.

По мнению Хэмилтона, именно дефицит элементов силовой установки может привести "Мерседес" к штрафам на стартовой решетке.

"Я очень впечатлен. Перед началом сезона мы понимали, что должны улучшить наши процессы и работу по ходу гоночных уик-эндов. Мы занимались этим еще в прошлом году.

Каждый в команде вносит свой вклад. Механики отлично работают на пит-стопах, сотрудники завода проделали огромную работу, чтобы обеспечить такую стабильность. Думаю, именно это станет нашим главным преимуществом в нынешнем сезоне.

В целом в этом году мы видим больше проблем с двигателями, чем раньше. Не знаю всех деталей ситуации с батареями Джорджа и Кими. Но в какой-то момент нам, вероятно, придется получить штраф, потому что количество разрешенных батарей ограничено.

Наша главная задача - сохранить имеющиеся ресурсы, набрать максимум очков и добиваться лучшего результата даже в тех гонках, где победить не удается", - заявил Хэмилтон.