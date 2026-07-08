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Количество спринтов в Формуле-1 может увеличиться до 9-10 за сезон - СМИ

Формула 1
Новости
8 Июля 2026 06:25
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Количество спринтов в Формуле-1 может увеличиться до 9-10 за сезон - СМИ

Количество спринтерских гонок в Формуле-1 может быть увеличено уже с сезона 2027 года. Руководство чемпионата рассматривает возможность расширения нынешнего формата с шести до девяти или 10 спринтов за сезон, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

"Если вспомнить, в самом начале многие скептически относились к тому, что мы делаем. Но я считаю, что мы обязаны быть смелыми и мыслить нестандартно. Думаю, сейчас вы сами видите эффект. В пятницу в Сильверстоуне у нас было 150 тысяч зрителей. Было бы неправильно не предложить им что-то, где есть настоящая борьба на трассе.

Поэтому считаю, что именно в этом направлении нам и следует двигаться. Сейчас мы готовимся объявить об увеличении числа спринтов в будущем. Это произойдет одновременно с публикацией календаря, которая состоится уже совсем скоро. Следите за новостями", — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали источник.

İdman.Biz
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