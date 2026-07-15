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ФИА не запретила "Ред Булл" использовать антикрыло "Макарена" на Гран-при Бельгии

Формула 1
Новости
15 Июля 2026 05:30
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ФИА не запретила "Ред Булл" использовать антикрыло "Макарена" на Гран-при Бельгии

"Ред Булл" сможет использовать заднее антикрыло "Макарена" на предстоящем Гран-при Бельгии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на GPblog.

По информации источника, в последние недели Международная автомобильная федерация (ФИА) ведет переговоры с "Ред Булл" и "Феррари", использующими аналогичные поворотные задние антикрылья. При этом расследование касается исключительно вопросов безопасности, а не соответствия конструкции техническому регламенту.

До тех пор, пока федерация не примет дополнительных мер, обе команды смогут использовать нынешнюю версию заднего антикрыла в ходе гоночного уикенда в Спа.

Расследование было начато после двух инцидентов с Максом Ферстаппеном на этапах в Австрии и Великобритании. В обоих случаях заднее антикрыло на его болиде не закрывалось полностью, из-за чего нидерландец неожиданно терял значительную часть прижимной силы на задней оси в быстрых поворотах и вылетал с трассы. После гонки в Сильверстоуне Ферстаппен назвал эту проблему "угрожающей жизни".

İdman.Biz
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