Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя в главном бою турнира UFC 329.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Лас-Вегасе, а поединок завершился уже в первом раунде техническим нокаутом.

На первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена. После этого ирландец испытывал серьезные проблемы с передвижением, не мог уверенно стоять на ногах и дважды упал.

Рефери оценил состояние бойца и принял решение остановить поединок. Соперники практически не успели нанести друг другу существенного урона.

Для Макгрегора этот бой стал первым после пятилетнего перерыва. В последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда уступил Дастину Порье после перелома ноги.

Макгрегор и Холлоуэй уже встречались в 2013 году. Тогда ирландский боец одержал победу единогласным решением судей.

Холлоуэй в последние годы продолжал регулярно выступать. В 2025 и 2026 годах американец провел два поединка, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.

После этого поражения на счету Макгрегора осталось 22 победы при семи поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Холлоуэй одержал 28-ю победу в карьере при девяти поражениях.