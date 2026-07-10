Макгрегор оказался тяжелее Холлоуэя на взвешивании перед UFC 329

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 329.

Как сообщает İdman.Biz, все бойцы успешно сделали вес перед предстоящими поединками. В главном событии вечера бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал на весах 77,33 кг, тогда как его соперник Макс Холлоуэй оказался немного легче - 77,11 кг.

В соглавном бою турнира Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт показали одинаковый вес - по 70,76 кг.

Также успешно прошли процедуру взвешивания Кори Сэндхаген и Марио Баутиста, Брэндон Ройвал и Лонир Кавана, Кинг Грин и Терренс Маккинни, а также все участники предварительного карда.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь с 12 на 13 июля в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет долгожданный реванш между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.