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Конор Макгрегор призвал Порье взять ответственность за арест

ММА
Новости
10 Июля 2026 08:15
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Конор Макгрегор призвал Порье взять ответственность за арест

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал арест бывшего временного чемпиона в легком весе Дастина Порье за пьяный дебош в аэропорту Атланты. Макгрегор посоветовал ему отнестись к произошедшему серьезно и взять на себя ответственность, сообщает İdman.Biz.

"Что я сказал бы Дастину? Знаете, есть старая поговорка: карма — это зеркало. И то, что происходит сейчас, совсем не радует.

Если бы я мог ему что-то сказать, то сказал бы: отнесись к этому с максимальной серьезностью. Не ведись на людей, которые говорят: "Да это было смешно", "Теперь он мне даже больше нравится". Начнешь смеяться, подумаешь: "Может, все не так уж плохо. Может, можно продолжать". А потом следующий шаг окажется еще хуже, и ты все глубже и глубже будешь погружаться в это.

Поэтому я бы сказал: отнесись к ситуации максимально серьезно. Забавно, что недавно я разговаривал с Меган Оливи [спортивный репортер]. Тогда еще ничего из этого не произошло, но меня спрашивали о Дастине. Я сказал, что не понимаю, зачем ему было завершать карьеру, а потом без всякой причины принимать стероиды. Мне это показалось глупостью. К тому же его тело вообще никак не изменилось, и это сразу вызвало у меня тревогу.

Так что воспринимай все это очень серьезно, потому что иначе можно скатиться еще дальше. Очевидно, ему нужно взять на себя ответственность. Я видел, что он где-то выступил и, кажется, начал винить своего отца. Нет, дружище, нужно самому отвечать за свои поступки.

Вот и все. Не хочу углубляться, не хочу лезть в это — это не мое дело. Ради его семьи, его детей и новорожденного ребенка я надеюсь, что он сможет все исправить", — сказал Конор в интервью Smash Cast.

İdman.Biz
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