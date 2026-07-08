Макгрегор жестко раскритиковал наследие Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор резко высказался в адрес бывшего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает İdman.Biz, в подкасте Re-Rank на YouTube-канале Complex ирландский боец заявил, что не считает наследие своего бывшего соперника значимым и подверг критике его карьеру.

По словам Макгрегора, Нурмагомедов провел слишком мало боев в UFC против топовых соперников, никогда не выступал в более тяжелой весовой категории и, по его мнению, не оставил яркого спортивного наследия.

Ирландец также напомнил об их поединке в 2018 году, заявив, что тогда возвращался после длительного перерыва, имел проблемы со здоровьем и находился не в лучшей форме.

Кроме того, Макгрегор поставил под сомнение уровень соперников Нурмагомедова на раннем этапе его карьеры, отметив, что часть поединков проходила на турнирах, организованных его отцом.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда россиянин одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе.