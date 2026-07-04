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Фарман Гасанов получил почетную грамоту после победы на турнире UFC в Баку - ФОТО

ММА
Новости
4 Июля 2026 17:11
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Фарман Гасанов получил почетную грамоту после победы на турнире UFC в Баку - ФОТО

Заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Меджид Сеидов встретился с Фарманом Гасановым, который одержал победу на турнире UFC, во второй раз прошедшем в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече также приняли участие тренеры спортсмена Гейдар Мамедалиев и Ибрагим Мамедалиев.

В ходе встречи Сеидов рассказал о государственной политике, реализуемой в стране в направлении развития спорта, а также о внимании и заботе, оказываемых спортсменам. Он отметил, что рост интереса к единоборствам в последние годы, а также успешное проведение в Азербайджане второго турнира UFC являются показателем международного авторитета отечественного спорта. Меджид Сеидов высоко оценил победный дебют спортсмена в UFC, поздравил его и пожелал успехов в будущих соревнованиях.

Выступившие на встрече Фарман Гасанов и его тренеры поблагодарили за оказанное внимание, а также рассказали о планах на предстоящие турниры и процессе подготовки. В завершение заместитель министра вручил спортсмену почетную грамоту за достигнутые успехи. После встречи была сделана памятная фотография.

Отметим, что Фарман Гасанов в 2026 году на турнире UFC в Баку победил Эрика Нолана из США и добился важного успеха.

İdman.Biz
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