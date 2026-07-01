Боец ММА, победивший Вугара Керимова, погиб в Украине

Российский боец ММА Джихад Юнусов, ранее побеждавший известного азербайджанского бойца Вугара Керимова, погиб в Украине.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Юнусов находился в зоне боевых действий менее месяца. По данным источника, спортсмен погиб на линии соприкосновения во время операции в составе штурмовой группы российской армии.

Отметим, что 21 сентября 2013 года Юнусов встречался с Вугаром Керимовым на турнире Oplot Challenge 80 в Харькове. Тогда российский боец победил представителя Азербайджана единогласным решением судей.

Вугар Керимов является одним из самых известных бойцов азербайджанского ММА. Он выступал в японской организации Rizin, а также проводил бои на турнирах Bellator, WWFC и других промоушенов.

Керимов является чемпионом мира и Европы по панкратиону. В ноябре 2023 года он провел титульный бой на турнире Rizin Landmark 7 in Azerbaijan в Баку, где уступил японцу Чихиро Судзуки техническим нокаутом в первом раунде.

Сам Юнусов в середине мая оказался в центре скандала. По данным СМИ, в Грозном он напал на двух соседок в подъезде жилого дома. Конфликт, как сообщалось, начался из-за установленной соседями камеры наблюдения.

По информации медиа, боец сначала бросил кофе в лицо пожилой женщине, после чего начал ее избивать. Затем он ударил еще одну женщину, которая попыталась защитить пострадавшую.

После инцидента Юнусов был исключен из клуба "Ахмат". В конце мая он сообщил, что отправился на войну в Украину.

За карьеру в ММА Джихад Юнусов провел 27 боев. На его счету 19 побед и 8 поражений.