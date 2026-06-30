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Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими бойцами UFC - ФОТО

ММА
Новости
30 Июня 2026 19:28
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Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими бойцами UFC - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял бойцов, представивших страну на престижном турнире UFC Fight Night в Баку. На встрече, состоявшейся 30 июня, присутствовали Рафаэль Физиев, Назим Садыхов, Фарман Гасанов и Таир Абдуллаев, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе приема состоялся обмен мнениями об итогах выступлений азербайджанских спортсменов, их впечатлениях от турнира и планах на будущее. Глава ведомства поздравил бойцов с яркими поединками и пожелал им успехов в следующих профессиональных стартах.

Напомним, что всемирно известный турнир UFC Fight Night прошел в Баку 27 июня. По его итогам трое из четырех азербайджанских спортсменов — Рафаэль Физиев, Фарман Гасанов и Таир Абдуллаев — одержали победы в своих поединках.

İdman.Biz
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