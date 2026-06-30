Назим Садыхов: "Бой остановили слишком рано, я еще мог вернуться"

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов впервые прокомментировал свое поражение на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал обращение в социальной сети Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку и выразив несогласие с решением рефери остановить поединок.

"Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку. Драться у себя дома - это чувство, которое невозможно передать словами. После боя меня по-настоящему тронула поддержка моего народа", – написал Садыхов.

Азербайджанский боец считает, что рефери преждевременно остановил поединок.

"Я верю, что бой остановили раньше, чем следовало. Я пропустил очень хороший удар, которого не видел, но мне должны были дать шанс прийти в себя. В прошлом году я пропускал гораздо более тяжелые удары, восстановился и в итоге мы провели бой, который все запомнили. Думаю, в этот раз мы все лишились возможности увидеть еще один кровавый и незабываемый поединок", – отметил он.

При этом Садыхов подчеркнул, что уже принял этот результат и намерен стать сильнее.

"Во всем есть благо. Я смирился с этим результатом, и это точно не конец для меня. Альхамдулиллях за все. Иншаллах, я вернусь еще сильнее и подарю вам победы, которые мы будем праздновать вместе", – заявил азербайджанский боец.

В завершение Садыхов поздравил своего соперника и его команду с победой.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku прошел 27 июня на Национальной гимнастической арене. Назим Садыхов уступил Матеусу Камило из Бразилии.