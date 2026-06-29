Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев победил в главном бою турнира UFC Fight Night Baku благодаря выполнению тактического плана.

Об этом заявил Алим Набиев, входивший в тренерский штаб 33-летнего бойца ММА.

"За 10 дней до второго турнира в Баку мы созвонились и встретились. До турнира я работал вместе с ним. Объяснил сильные и слабые стороны соперника. Мы всесторонне разобрали мексиканца Мануэля Торреса. Я сказал, что нужно работать на ближней дистанции и делать акцент на ударах по ногам. Мы обсудили всю тактику, во время боя тоже были рядом. Поняли друг друга, он выполнил все задания и победил", — сказал Набиев в интервью report.az.

Он отметил, что изначально начал помогать Физиеву как другу.

"В 2025 году, за три дня до первого турнира UFC в Баку, я приехал в Азербайджан. Соперник Физиева в том бою, чилиец Игнасио Бахамондес, высокий, как и я. Наша техника тоже была похожей. За три дня мы провели с Рафаэлем 15-20 раундов, работали в спаррингах. Объяснили все, что было нужно. После этого Физиев победил на первом турнире UFC в Баку. Ему понравились мои советы, он прислушался к ним. Позже мы вместе тренировались в Таиланде, там я тоже ему помогал", — заявил Набиев.

По его словам, он не смог поехать на бой Физиева в Австралии.

"Тогда он проиграл. Хотя был близок к тому, чтобы превзойти соперника. Но некоторые подсказки не были даны вовремя. Из-за этого он уступил", — добавил Набиев.

Он также рассказал, что не смог полностью посмотреть другие бои турнира в Баку, так как находился рядом с Физиевым.

"Мы приехали из отеля на арену в 20:00. До начала боя продолжали подготовку. Но по телефону немного следил за другими поединками. Мне понравился бой Таира Абдуллаева. Он дрался очень агрессивно. Таир — мой друг. Получился интересный поединок. Если он будет правильно тренироваться и соберет хорошую команду, в будущем добьется больших побед", — сказал специалист.

Набиев также высказался о Назиме Садыхове и Фармане Гасанове.

"Бой Назима Садыхова мы почти не смогли посмотреть, потому что готовились к своему поединку. Он уже давно выступает в UFC. Назим — наша гордость. Но в спорте может быть любой результат. Верю, что в следующих боях он станет сильнее. Фарман Гасанов тоже дебютировал в UFC. Для первого боя это отличный результат. Он немного устал. Надеюсь, в будущем он еще больше проявит себя", — отметил он.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku прошел 27 июня на Национальной гимнастической арене. Из представителей Азербайджана Тахир Абдуллаев победил бразильца Джефферсона Насименто, Фарман Гасанов — американца Эрика Нолана. Назим Садыхов уступил Матеусу Камило из Бразилии. Рафаэль Физиев в главном бою вечера победил мексиканца Мануэля Торреса.