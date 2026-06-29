29 Июня 2026
RU

Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"

ММА
Новости
29 Июня 2026 14:54
27
Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев победил в главном бою турнира UFC Fight Night Baku благодаря выполнению тактического плана.

Об этом заявил Алим Набиев, входивший в тренерский штаб 33-летнего бойца ММА.

"За 10 дней до второго турнира в Баку мы созвонились и встретились. До турнира я работал вместе с ним. Объяснил сильные и слабые стороны соперника. Мы всесторонне разобрали мексиканца Мануэля Торреса. Я сказал, что нужно работать на ближней дистанции и делать акцент на ударах по ногам. Мы обсудили всю тактику, во время боя тоже были рядом. Поняли друг друга, он выполнил все задания и победил", — сказал Набиев в интервью report.az.

Он отметил, что изначально начал помогать Физиеву как другу.

"В 2025 году, за три дня до первого турнира UFC в Баку, я приехал в Азербайджан. Соперник Физиева в том бою, чилиец Игнасио Бахамондес, высокий, как и я. Наша техника тоже была похожей. За три дня мы провели с Рафаэлем 15-20 раундов, работали в спаррингах. Объяснили все, что было нужно. После этого Физиев победил на первом турнире UFC в Баку. Ему понравились мои советы, он прислушался к ним. Позже мы вместе тренировались в Таиланде, там я тоже ему помогал", — заявил Набиев.

По его словам, он не смог поехать на бой Физиева в Австралии.

"Тогда он проиграл. Хотя был близок к тому, чтобы превзойти соперника. Но некоторые подсказки не были даны вовремя. Из-за этого он уступил", — добавил Набиев.

Он также рассказал, что не смог полностью посмотреть другие бои турнира в Баку, так как находился рядом с Физиевым.

"Мы приехали из отеля на арену в 20:00. До начала боя продолжали подготовку. Но по телефону немного следил за другими поединками. Мне понравился бой Таира Абдуллаева. Он дрался очень агрессивно. Таир — мой друг. Получился интересный поединок. Если он будет правильно тренироваться и соберет хорошую команду, в будущем добьется больших побед", — сказал специалист.

Набиев также высказался о Назиме Садыхове и Фармане Гасанове.

"Бой Назима Садыхова мы почти не смогли посмотреть, потому что готовились к своему поединку. Он уже давно выступает в UFC. Назим — наша гордость. Но в спорте может быть любой результат. Верю, что в следующих боях он станет сильнее. Фарман Гасанов тоже дебютировал в UFC. Для первого боя это отличный результат. Он немного устал. Надеюсь, в будущем он еще больше проявит себя", — отметил он.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku прошел 27 июня на Национальной гимнастической арене. Из представителей Азербайджана Тахир Абдуллаев победил бразильца Джефферсона Насименто, Фарман Гасанов — американца Эрика Нолана. Назим Садыхов уступил Матеусу Камило из Бразилии. Рафаэль Физиев в главном бою вечера победил мексиканца Мануэля Торреса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО
15:43
ММА

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО

Мирмехди Мириев выиграл бой на турнире "YFU 95"

Физиев впечатлил бойцов UFC после яркого нокаута в Баку: "Это было жестко!" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:17
ММА

Физиев впечатлил бойцов UFC после яркого нокаута в Баку: "Это было жестко!" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Победа азербайджанского бойца над Мануэлем Торресом вызвала активную реакцию в MMA-сообществе

Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"
11:43
ММА

Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"

Новый чемпион UFC готов к бою с ирландцем

Известные бойцы UFC раскритиковали судейство боя Шары Буллета в Баку
28 Июня 17:30
ММА

Известные бойцы UFC раскритиковали судейство боя Шары Буллета в Баку

Перейра и Аспиналл остались недовольны работой рефери Херба Дина

Бывший чемпион UFC восхитился победой Физиева в Баку
28 Июня 15:35
ММА

Бывший чемпион UFC восхитился победой Физиева в Баку

Белал Мухаммад заявил, что многие недооценивают ударную технику азербайджанского бойца

Рафаэль Физиев: "Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч"
28 Июня 01:20
ММА

Рафаэль Физиев: "Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч"

Физиев также прокомментировал идею создания школы ММА в США специально для азербайджанских бойцов

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек