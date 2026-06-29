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Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"

ММА
Новости
29 Июня 2026 11:43
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Гейджи: "Был бы рад ударить Макгрегора по лицу"

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи заявил, что готов провести бой с Конором Макгрегором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportskeeda, новый чемпион UFC в легком весе не скрывает желания встретиться с бывшим чемпионом организации.

"Как я уже сотни раз говорил публично, я был бы рад ударить Конора Макгрегора по лицу. С нетерпением жду его боя с Максом Холлоуэем. Рад, что буду присутствовать на этом поединке и посмотрю его", — сказал Гейджи.

Отметим, что следующий бой Макгрегор проведет против бывшего чемпиона UFC в полулегком весе и экс-обладателя титула BMF Макса Холлоуэя.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 329, который пройдет 12 июля в Лас-Вегасе.

İdman.Biz
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