Объявлены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night Baku

Определились бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night: Fiziyev vs Torres в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, четыре спортсмена удостоились награды "Выступление вечера" (Performance of the Night) за яркие индивидуальные действия в октагоне: Рафаэль Физиев, Асу Алмабаев, Абдул Рахман Яхьяев, Даниил Донченко.

Каждый из этих бойцов заработал дополнительно по 100 000 долларов США.

Организаторы также отметили бойцов, завершивших свои поединки досрочно, но не попавших в четверку основных лауреатов. Каждый из них получил спецбонус в размере 25 000 долларов США.