28 Июня 2026
RU

Объявлены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night Baku

ММА
Новости
28 Июня 2026 00:10
27
Объявлены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night Baku

Определились бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night: Fiziyev vs Torres в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, четыре спортсмена удостоились награды "Выступление вечера" (Performance of the Night) за яркие индивидуальные действия в октагоне: Рафаэль Физиев, Асу Алмабаев, Абдул Рахман Яхьяев, Даниил Донченко.

Каждый из этих бойцов заработал дополнительно по 100 000 долларов США.

Организаторы также отметили бойцов, завершивших свои поединки досрочно, но не попавших в четверку основных лауреатов. Каждый из них получил спецбонус в размере 25 000 долларов США.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"
00:40
ММА

Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"

Физиев одержал победу нокаутом на турнире в Баку
Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC - ВИДЕО
00:25
ММА

Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC - ВИДЕО

Это эксклюзивный чемпионский пояс, который оспаривается между бойцами, известными своим бескомпромиссным и жестким стилем

Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над Мануэлем Торресом на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО
27 Июня 23:03
ММА

Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над Мануэлем Торресом на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

Победа в главном бою основного карда

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
Фарман Гасанов: "На протяжении всех трех раундов я старался полностью контролировать ход поединка"
27 Июня 22:00
ММА

Фарман Гасанов: "На протяжении всех трех раундов я старался полностью контролировать ход поединка"

Азербайджанский боец поделился эмоциями от победы

Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО
27 Июня 21:55
ММА

Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

Бой завершился в первом раунде

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро