Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА

На чемпионате мира-2026 по футболу продолжается борьба за выход в 1/16 финала среди команд, занявших третьи места в группах. По новому формату из 12 третьих команд в плей-офф проходят 8 лучших, поэтому интрига сохраняется до последних матчей группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, на данный момент наиболее уверенно чувствуют себя сборные, уже набравшие по 4 очка. Это Швеция, Эквадор, Босния и Герцеговина и Парагвай. С учетом того, что в трех оставшихся группах максимум три команды могут пополнить список третьих мест с 4 очками, нынешняя четверка фактически гарантировала себе участие в 1/16 финала.

Совсем иная ситуация у команд с 3 очками. В этой зоне находятся Сенегал, Иран, Южная Корея, а также сборные, которые пока еще не завершили групповой этап. Здесь решающими могут стать не только очки, но и разница мячей, количество забитых голов и дополнительные показатели.

Особенно важными будут матчи в группах J, K и L.

В группе J перед заключительным туром Аргентина имеет 6 очков, Австрия и Алжир — по 3, Иордания — 0. Аргентинцы уже находятся в сильной позиции, а главным матчем для борьбы за второе и третье места станет встреча Алжира и Австрии. Если одна из этих команд победит, проигравший, скорее всего, останется третьим с 3 очками. Если матч завершится вничью, обе сборные наберут по 4 очка, и третья команда группы J почти наверняка тоже окажется в плей-офф.

В группе K ситуация выглядит иначе. После двух туров Колумбия набрала 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан — 0. Колумбия и Португалия сыграют между собой, а ДР Конго встретится с Узбекистаном. Если конголезцы победят, они наберут 4 очка и резко поднимут свои шансы на выход с третьего места. Если выиграет Узбекистан, он станет третьим с 3 очками, но с очень плохой разницей мячей. Ничья почти наверняка оставит третью команду этой группы за пределами плей-офф.

В группе L перед последним туром Англия и Гана имеют по 4 очка, Хорватия — 3, Панама — 0. Англия сыграет с Панамой, а Хорватия — с Ганой. Если Хорватия победит, она может подняться в топ-2, а третьей, вероятно, станет Гана с 4 очками. Если хорваты сыграют вничью, то сами останутся третьими с 4 очками и будут почти наверняка проходить дальше. Поражение Хорватии оставит ее с 3 очками и поставит в зависимость от общей таблицы третьих мест.

Таким образом, главный вывод прост: 4 очка практически гарантируют выход в 1/16 финала. А вот 3 очка — уже зона риска.

Среди команд с 3 баллами лучше всех выглядит Сенегал благодаря положительной разнице мячей. Иран сохраняет шансы за счет нейтральной разницы, но его судьба зависит от результатов групп J, K и L. Южной Корее и другим командам с отрицательной разницей будет намного сложнее удержаться в восьмерке лучших третьих мест.

Финальные матчи в оставшихся группах определят не только последние прямые путевки, но и судьбу сразу нескольких сборных, которые продолжают надеяться пройти дальше через третье место.