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Джордж Расселл: "Проблема не во мне, а в машине"

ЧМ-2026
Новости
6 Августа 2026 12:28
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Джордж Расселл: "Проблема не во мне, а в машине"

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл рассказал о трудностях в сезоне Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews, неудачные результаты и критика в социальных сетях не отвлекают 28-летнего гонщика от работы.

Расселл выиграл первый этап сезона — Гран-при Австралии — и считался одним из главных претендентов на чемпионский титул. Однако в последующих гонках на его результатах сказались технические неисправности и проблемы с болидом.

На Гран-при Канады британец лидировал, но сошел с дистанции из-за неисправности батареи. Сейчас Расселл занимает третье место в личном зачете со 160 очками и уступает лидирующему Кими Антонелли 59 баллов.

"Мне помогает то, что я сосредоточен на работе, которая позволит стать быстрее. Меня не беспокоят негативные комментарии в прессе или социальных сетях. Все внимание я должен уделять себе, команде и поиску способов прибавить в скорости".

Расселл подчеркнул, что сохранил уверенность в своих силах, несмотря на неудачи по ходу сезона.

"Мне кажется, в этом году я очень стойко переношу все взлеты и падения. После некоторых сложных результатов я оказывался в тяжелом положении, но не терял уверенности. Когда мне не удается показать результат, я понимаю, что проблема не в моем пилотировании, а в том, что машина работает неправильно. Я не мог за одну ночь разучиться управлять болидом".

Британец добавил, что результаты пилотов Формулы-1 могут резко меняться от одной гонки к другой. Он сравнил это с футболом, отметив, что характеристики трассы и поведение болида отличаются на каждом этапе.

На Гран-при Венгрии Расселл стартовал шестым, но в начале гонки опустился на 21-е место. Пилот "Мерседеса" финишировал седьмым и набрал шесть очков.

İdman.Biz
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