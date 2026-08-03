Путь "Карабаха" в Лиге конференций: "Динамо" Киев, "Твенте" или ДАК 1904 - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ - ФОТО

Европейский маршрут "Карабаха" на ближайший месяц окончательно определился. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций команда Гурбана Гурбанова сыграет с киевским "Динамо", а в случае победы в раунде плей-офф встретится с сильнейшим в противостоянии нидерландского "Твенте" и словацкого ДАК 1904.

Как сообщает İdman.Biz, первый матч с "Динамо" состоится 6 августа на "Арене Люблин" в Польше, где украинский клуб проводит номинально домашние еврокубковые встречи. Ответная игра пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Раунд плей-офф запланирован на 20 и 27 августа. Согласно результатам жеребьевки, победитель пары "Твенте" — ДАК проведет первый матч дома, а сильнейший в противостоянии "Динамо" — "Карабах" примет ответную встречу.

Таким образом, "Карабаху" не придется проходить и "Твенте", и ДАК. Сначала необходимо выбить "Динамо", а затем справиться только с одним из двух возможных соперников.

"Карабах": ни одного пропущенного мяча, но вылет из Лиги Европы

Агдамский клуб начал еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Вице-чемпион Азербайджана дважды обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0 и уверенно прошел дальше — 6:0 по сумме встреч.

Во втором раунде противостояние с ЦСКА София получилось совершенно иным. Оба матча завершились без голов, а после дополнительного времени болгарский клуб оказался точнее в серии пенальти — 5:4. "Карабах" покинул Лигу Европы и продолжил борьбу в Лиге конференций.

Получилась необычная ситуация: за четыре еврокубковых матча и 390 минут игрового времени команда Гурбана Гурбанова не пропустила ни одного мяча, но все равно вылетела из турнира. При этом 210 минут против ЦСКА завершились без единственного гола самого "Карабаха".

Это одновременно показывает главную силу и основную проблему агдамцев. Команда остается организованной, хорошо контролирует пространство и редко позволяет сопернику создавать большое количество моментов. Однако против плотной и дисциплинированной обороны ей не всегда хватает скорости, нестандартных решений и эффективности в завершающей фазе.

В противостояниях с "Динамо", а затем, возможно, с "Твенте" или ДАК подобная нерезультативность может стать серьезной проблемой. В квалификации один пропущенный мяч или одна неиспользованная возможность способны определить исход всей дуэли.

"Динамо": обладатель Кубка, но только четвертый в чемпионате

Киевское "Динамо" завершило последний чемпионат Украины на четвертой позиции, однако получило путевку в Лигу Европы благодаря победе в национальном Кубке. В финале киевляне обыграли "Чернигов" со счетом 3:1 и завоевали трофей в 14-й раз в истории клуба.

Еврокубковый путь "Динамо" во многом похож на маршрут "Карабаха". В первом раунде украинская команда дважды сыграла 0:0 с румынской "Университатей" из Клужа. После 210 безголевых минут киевляне выиграли серию пенальти — 4:2.

Во втором раунде "Динамо" встретилось с ПАОКом. В Люблине украинский клуб уступил со счетом 2:3, а в Салониках проиграл 0:2. Итог — 2:5 по сумме матчей и переход в Лигу конференций.

Результаты показывают противоречивую картину. С одной стороны, "Динамо" располагает молодыми и технически сильными игроками, способно поддерживать высокий темп и обладает большим индивидуальным ресурсом. С другой — киевляне не забили за 210 минут "Университате", а затем пропустили пять мячей от ПАОКа.

В ответном матче с греками главный тренер Игорь Костюк отдельно говорил о потере концентрации в эпизоде с первым голом и признавал, что соперник обладал футболистами более высокого индивидуального уровня. Это важный сигнал для "Карабаха": оборона "Динамо" допускает ошибки, особенно при резких передачах между линиями и своевременных рывках за спину защитникам.

Еще один фактор в пользу агдамцев — отсутствие у "Динамо" настоящего домашнего матча. "Арена Люблин" знакома украинскому клубу и соответствует всем требованиям УЕФА, но не может обеспечить такую же поддержку, какую команда получила бы в Киеве. Ответная же встреча состоится в Баку.

"Твенте": самый опасный потенциальный соперник

Если "Карабах" пройдет "Динамо", наиболее вероятным соперником агдамцев выглядит "Твенте".

Нидерландский клуб завершил последний сезон Эредивизи на четвертой позиции, набрав 58 очков при разнице мячей 59:40. Команда оказалась выше "Аякса", "Утрехта" и АЗ и всего на одно очко отстала от занявшего третье место НЕК.

"Твенте" начал еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда Лиги Европы, но неожиданно не справился с "Ференцварошем". Первый матч в Энсхеде завершился поражением хозяев — 1:2. В Будапеште была зафиксирована ничья — 2:2. Общий счет 3:4 отправил нидерландцев в Лигу конференций.

Особенно показательной получилась ответная встреча. "Твенте" получил численное преимущество еще в первом тайме, но долгое время не мог воспользоваться удалением у соперника. Более того, уже играя в большинстве, нидерландская команда пропустила второй мяч после прохода Ленни Жозефа через оборону.

Лишь в концовке "Твенте" перешел к более прямолинейному футболу. Воут Вегхорст и Лукас Веннегоор оф Хесселинк забили после верховых передач, но спасти противостояние команда не успела.

Главный тренер Джон ван ден Бром после матча признал, что его футболисты слишком медленно обращались с мячом и при большом проценте владения практически не создавали остроты. Оценки нидерландской прессы тоже оказались показательными: ни один игрок "Твенте" не получил за ответную встречу более 5,5 балла.

Это не означает, что "Твенте" слаб. Скорее наоборот: именно нидерландский клуб обладает наиболее высоким потенциалом среди возможных соперников "Карабаха" в плей-офф.

В составе есть футболисты, способные решать эпизоды за счет индивидуального мастерства. Вегхорст опасен в штрафной, силен в верховой борьбе и умеет превращать навесы и стандарты в голевые моменты. Команда привыкла к интенсивности Эредивизи, где скорость движения мяча и давление на футболиста значительно выше, чем в чемпионатах Азербайджана или Словакии.

Оценочная стоимость состава "Твенте" составляет около 75,35 млн евро — почти втрое больше показателя "Карабаха".

Но именно матчи с "Ференцварошем" выявили слабые стороны нидерландцев. При потерях мяча между линиями и за спинами крайних защитников возникают свободные зоны. Против компактной обороны команда может долго владеть мячом без продвижения, а при необходимости вскрывать низкий блок нередко сводит игру к фланговым передачам.

Для "Карабаха" это одновременно риск и возможность. Агдамцы уступают "Твенте" в индивидуальном ресурсе, однако превосходят его по опыту прохождения квалификаций, умению управлять темпом двухматчевого противостояния и способности использовать пространство после ошибок соперника.

ДАК 1904: слабее по именам, но лучше готов к сезону

ДАК завершил чемпионат Словакии на втором месте и вошел в Лигу конференций напрямую со второго квалификационного раунда. В отличие от "Карабаха", "Динамо" и "Твенте", словацкий клуб не спускался из Лиги Европы.

Первого соперника ДАК прошел очень уверенно. Словаки победили боснийский "Вележ" дома — 1:0, а затем разгромили его в гостях — 3:0. Итоговый счет — 4:0.

В чемпионате ДАК начал с ничьей против "Ружомберока" — 1:1, после чего победил "Дуклу" из Банска-Бистрицы — 2:0. Таким образом, перед встречами с "Твенте" команда провела четыре официальных матча, одержала три победы при одной ничьей и имеет разницу мячей 7:1.

По текущей готовности словацкий клуб выглядит убедительнее "Твенте". ДАК уже почувствовал игровой ритм, организованно действует без мяча и пока почти не допускает ошибок у собственных ворот.

Любопытно, что в минувшем сезоне ДАК лидировал в чемпионате Словакии по общему количеству ударов — 421, а также по ударам в створ — 178. Это не команда, которая исключительно закрывается и ждет случайного стандарта. Она способна продолжительно атаковать и создавать давление на чужой половине.

При этом состав ДАК остается молодым и крайне интернациональным. Средний возраст команды составляет около 24 лет, а иностранцы формируют более 80 процентов состава. Такой набор позволяет играть энергично и атлетично, хотя при резком повышении уровня сопротивления молодость и нехватка еврокубкового опыта могут превратиться в недостаток.

Есть и интересная азербайджанская параллель. В квалификации Лиги конференций сезона-2024/25 ДАК встречался с "Зирей". Бакинский клуб победил дома со счетом 4:0, а затем выиграл в Словакии — 2:1. Итог — 6:1 в пользу "Зиря".

Разумеется, напрямую переносить тот результат на нынешнюю команду нельзя: составы, тренеры и форма изменились. Однако это убедительное напоминание, что ДАК не представляет собой непроходимого соперника даже для азербайджанского клуба, не обладающего опытом и стабильностью "Карабаха".

Что показывают клубные коэффициенты УЕФА

По пятилетнему клубному коэффициенту преимущество "Карабаха" над всеми потенциальными соперниками огромно.

Агдамский клуб занимает 60-е место в рейтинге с показателем 42,750. Киевское "Динамо" находится на 116-й позиции — 17,500. "Твенте" располагается примерно на 134-м месте с эффективным коэффициентом 13,585, а ДАК имеет 6,000 и находится в районе 243-й позиции.

Однако неправильно утверждать, что "Карабах" поэтому автоматически сильнее всех троих.

Коэффициент УЕФА отражает прежде всего результаты клуба в еврокубках за пять сезонов. "Карабах" регулярно проходит по несколько квалификационных стадий и участвует в основных этапах турниров. "Твенте" выступал в Европе значительно менее стабильно, поэтому его коэффициент заметно ниже даже при более дорогом составе и более сильном внутреннем чемпионате.

Именно здесь заключается главное отличие. У "Твенте" выше индивидуальный ресурс и привычный уровень еженедельной конкуренции. У "Карабаха" — гораздо больше опыта матчей, в которых вся судьба сезона решается за 180 минут.

Кто опаснее для "Карабаха"

Наиболее удобным соперником для агдамцев был бы ДАК.

"Карабах" превосходит словацкий клуб по еврокубковому опыту, индивидуальному качеству, глубине состава и способности контролировать двухматчевые противостояния. ДАК способен наказать за недооценку, организованно защищается и хорошо начал сезон, но на длинной дистанции его возможности ограниченнее.

"Твенте" — совершенно другой уровень риска. Даже находясь не в лучшей форме, нидерландская команда способна решить исход встречи за счет скорости, давления, игры в воздухе или одного действия Вегхорста и других лидеров.

При этом "Карабах" не должен бояться и этого соперника. "Ференцварош" уже показал, что "Твенте" можно заставить нервничать, лишить пространства и наказать за потери. Агдамцам особенно важно не позволять нидерландцам постоянно доставлять мяч в штрафную и одновременно использовать зоны, которые появляются за высоко поднимающимися крайними защитниками.

Реально ли пройти два раунда подряд?

Говорить, что "Карабах" обязан пройти всех, было бы чрезмерным оптимизмом. Но утверждение, что агдамцам это по силам, полностью соответствует реальному соотношению сил.

В противостоянии с "Динамо" шансы близки. У киевлян дороже состав и выше индивидуальный потолок. У "Карабаха" больше свежего еврокубкового опыта, лучше выстроена командная структура, а ответный матч состоится в Баку.

Условно это можно оценить как 55 на 45 в пользу "Карабаха", но не более. Одна ошибка, удаление или неиспользованный момент способны полностью изменить баланс.

В паре "Твенте" — ДАК нидерландцы являются фаворитами — примерно 65–70 процентов на проход. Однако нынешняя форма словаков и проблемы "Твенте", проявившиеся в матчах с "Ференцварошем", не позволяют считать исход предрешенным.

Если "Карабаху" достанется ДАК, вероятность успеха агдамцев можно оценить приблизительно в 65–70 процентов. В случае встречи с "Твенте" получится практически равная пара — в диапазоне 45–55 процентов в любую сторону.

Все эти цифры являются не букмекерскими котировками, а аналитической оценкой, основанной на текущей форме, уровне составов, результатах в Европе, клубных коэффициентах и порядке проведения матчей.

С учетом необходимости пройти две стадии подряд общая вероятность выхода "Карабаха" в основной этап Лиги конференций находится примерно на уровне одной трети — около 30–35 процентов. Для маршрута, включающего четыре потенциальных матча и минимум одного серьезного соперника, это достаточно высокий показатель.

Главный вывод

"Карабах" получил сложный, но вполне проходимый маршрут.

"Динамо" опасно именем, индивидуальным потенциалом и молодыми футболистами, однако не впечатляет стабильностью и лишено полноценного домашнего преимущества. ДАК находится в хорошей форме, но уступает агдамцам в классе и еврокубковом опыте. "Твенте" — самый серьезный потенциальный барьер благодаря уровню Эредивизи и качеству состава, хотя первые матчи сезона показали, что нидерландская команда далека от оптимального состояния.

Наиболее реалистичный сценарий выглядит так: "Карабах" в тяжелом противостоянии проходит "Динамо", "Твенте" справляется с ДАК, после чего агдамцы и нидерландцы разыгрывают путевку в основной этап в практически равной дуэли.

Фраза "Карабаху по силам пройти всех этих соперников" справедлива. Фраза "Карабах обязан это сделать" — уже нет.

Чтобы дойти до основной стадии, команде Гурбана Гурбанова прежде всего необходимо решить проблему, проявившуюся против ЦСКА: территориальное преимущество и контроль мяча должны превращаться не просто в подходы, а в реальные моменты и голы. В противном случае даже четыре матча без пропущенных мячей вновь могут не принести нужного результата.