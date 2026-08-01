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Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 10:41
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Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Участие нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в матче футбольной MLS против "Коламбус Крю", за который выступает форвард сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде, остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz, исполняющий обязанности главного тренера "Интер Майами" Гильермо Ойос заявил, что окончательное решение о готовности аргентинца еще не принято.

"Месси вернулся в команду совсем недавно. Поэтому у нас еще не было возможности подробно обсудить ситуацию. Но мы очень рады, что он и Родриго Де Пауль снова находятся в расположении команды", - сказал Ойос на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Интер Майами" - "Коламбус Крю" состоится завтра, 2 августа, и начнется в 03:30 по бакинскому времени.

Остается неизвестным и то, появится ли Ахундзаде на поле в основном составе "Коламбус Крю".

İdman.Biz
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