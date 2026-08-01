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"Галатасарай" начал переговоры по трансферу 21-летнего Алексея Батракова

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 10:21
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"Галатасарай" начал переговоры по трансферу 21-летнего Алексея Батракова

Футбольный клуб "Галатасарай" начал переговоры с московским "Локомотивом" по поводу трансфера атакующего полузащитника Алексея Батракова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на публикацию турецкого журналиста Sportcell Сафы Каана Озтюрка в соцсети X, стамбульский клуб уже вступил в официальный контакт с представителями железнодорожников.

По данным источника, кандидатура 21-летнего футболиста рассматривается "Галатасараем" как более приоритетный вариант, чем трансфер полузащитника "Страсбурга" Хулио Энсисо.

В минувшем сезоне Батраков провел за "Локомотив" 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

Контракт российского полузащитника с московским клубом рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 28 млн евро.

İdman.Biz
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