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"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Футбол
Новости
29 Июля 2026 20:56
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"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

"Манчестер Юнайтед" определил полузащитника "Брайтона" Карлоса Балебу и игрока "Ромы" Ману Коне в качестве главных кандидатов на усиление средней линии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The i Paper.

Манчестерский клуб сузил круг кандидатов на позицию полузащитника до этих двух футболистов. Руководство считает, что Балебу и Коне удастся приобрести на более выгодных условиях по сравнению с другими кандидатами.

Летом "Манчестер Юнайтед" уже пополнил состав, подписав Юри Тилеманса из "Астон Виллы" и Андрея Сантоса из "Челси".

Ранее английский клуб планировал приобрести полузащитника "Аталанты" Эдерсона, однако переход сорвался из-за проблем, возникших во время медицинского обследования бразильского футболиста.

В сферу интересов манчестерского клуба также входили Алекс Скотт, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" уже провел предметные переговоры с представителями Коне. Однако с "Ромой" клуб пока не связывался.

İdman.Biz
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