29 Июля 2026
RU

Гурбан Гурбанов: "Соперник очень мотивирован на ответный матч"

Футбол
Новости
29 Июля 2026 21:41
35
Гурбан Гурбанов: "Соперник очень мотивирован на ответный матч"

Болгарский ЦСКА (София) очень серьезно настроен на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов.

Специалист отметил, что его команду ждет непростое испытание:

"Для обеих команд это очень важный матч. В ответной игре каждая из сторон хочет победить. Соперник очень мотивирован и настроен решительно. Это заставляет нас подходить к игре с еще большей ответственностью. Я считаю, что обе команды примерно равны по уровню. Шансы на победу есть у каждой из сторон. Думаю, болельщики увидят зрелищный матч. Мы же хотим показать одну из своих лучших игр".

Напомним, что первый матч в Баку завершился безголевой ничьей - 0:0. Ответная встреча состоится 30 июля в Софии и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира
22:26
Мировой футбол

КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира

Конфедерация выразила обеспокоенность отсутствием обсуждения инициативы с руководящими органами футбола
Глава Исполнительной власти Гянджи встретился с председателем ПФК "Кяпаз" - ФОТО
22:11
Азербайджанский футбол

Глава Исполнительной власти Гянджи встретился с председателем ПФК "Кяпаз" - ФОТО

На встрече обсуждались развитие футбола и перспективы клуба
"Байер" разгромил "Генк" в товарищеском матче
21:25
Футбол

"Байер" разгромил "Генк" в товарищеском матче

Леверкузенский клуб отправил четыре безответных мяча в ворота бельгийской команды
Стал известен следующий соперник "Туран Товуза" в контрольных матчах
21:10
Азербайджанский футбол

Стал известен следующий соперник "Туран Товуза" в контрольных матчах

Азербайджанский клуб продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Турции
"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Аарон Малуда перешел в швейцарский "Базель"
20:42
Футбол

Аарон Малуда перешел в швейцарский "Базель"

"Сабах" объявил об уходе 20-летнего футболиста

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом