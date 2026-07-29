Гурбан Гурбанов: "Соперник очень мотивирован на ответный матч"

Болгарский ЦСКА (София) очень серьезно настроен на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов.

Специалист отметил, что его команду ждет непростое испытание:

"Для обеих команд это очень важный матч. В ответной игре каждая из сторон хочет победить. Соперник очень мотивирован и настроен решительно. Это заставляет нас подходить к игре с еще большей ответственностью. Я считаю, что обе команды примерно равны по уровню. Шансы на победу есть у каждой из сторон. Думаю, болельщики увидят зрелищный матч. Мы же хотим показать одну из своих лучших игр".

Напомним, что первый матч в Баку завершился безголевой ничьей - 0:0. Ответная встреча состоится 30 июля в Софии и начнется в 22:00 по бакинскому времени.