"Байер" разгромил "Генк" в товарищеском матче

Леверкузенский "Байер" уверенно обыграл бельгийский "Генк" в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Ульрих-Хаберланд" в Леверкузене и завершилась со счетом 4:0 в пользу немецкой команды.

Счет на девятой минуте открыл защитник Жануэль Белосьян. На 42-й минуте преимущество "Байера" удвоил нападающий Натан Телла. После перерыва отличились Афонсу Морейра, забивший на 50-й минуте, и Кристиан Кофане, установивший окончательный счет на 54-й минуте.

Напомним, что ранее "Байер" в товарищеском матче обыграл выступающий в Региональной лиге "Киккерс Оффенбах" со счетом 3:1.