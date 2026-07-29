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КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 22:26
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КОНКАКАФ отреагировала на планы Инфантино относительно чемпионата мира

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отреагировала на сообщения о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, ранее появилась информация, что Инфантино разрабатывает план продажи, который может принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов. При этом утверждалось, что по этому вопросу ведутся переговоры с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Несколько футбольных организаций и представителей спортивного сообщества уже осудили эту инициативу.

"КОНКАКАФ узнала об этом только из сообщений СМИ, а затем из пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры. Мы разделяем разочарование многих представителей нашего региона и мирового футбола тем, что столь детально проработанный вопрос был подготовлен и вынесен на общественное обсуждение без каких-либо консультаций с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами.

Как руководители футбола, мы являемся хранителями этой игры. ФИФА, конфедерации и каждая национальная ассоциация несут коллективную ответственность за принятие решений в интересах футбола. Каждое наше решение должно основываться на принципах эффективного управления, прозрачных процедур и долгосрочного планирования. Именно в соответствии с этими принципами действует КОНКАКАФ. Мы уверены, что все члены семьи ФИФА будут придерживаться такого же подхода", - говорится в заявлении организации.

İdman.Biz
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