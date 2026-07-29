29 Июля 2026
RU

Неймар: "Мое время в сборной закончилось"

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 14:55
40
Неймар: "Мое время в сборной закончилось"

Нападающий "Сантоса" Неймар подтвердил, что завершил карьеру в сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на IANS, 34-летний футболист высказался о своем будущем в национальной команде после победы "Сантоса" над венесуэльским клубом "Универсидад Сентраль" со счетом 4:2.

"Мое время в сборной закончилось. Я вошел в историю и был очень счастлив. Я отдал Бразилии свою кровь и жизнь, всегда боролся за желтую футболку. Но больше не хочу продолжать", - заявил Неймар.

Форвард впервые объявил о решении покинуть сборную 5 июля после поражения от Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала ЧМ-2026.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. Нападающий провел за национальную команду 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в ее истории.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО
15:12
Мировой футбол

Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО

Немецкий футболист набрал 79 очков за 60 секунд
"Милан" подписал молодого французского защитника
14:07
Мировой футбол

"Милан" подписал молодого французского защитника

Санкун Диавара заключил контракт до лета 2031 года
Рюдигер задумался о продолжении карьеры в сборной после назначения Клоппа
13:40
Мировой футбол

Рюдигер задумался о продолжении карьеры в сборной после назначения Клоппа

Защитник ранее намеревался покинуть национальную команду после вылета с ЧМ-2026
"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова
13:26
Мировой футбол

"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова

Футболист заключил контракт до конца сезона
Сона Агаева выиграла "золото" турнира в Каире
12:41
Мировой футбол

Сона Агаева выиграла "золото" турнира в Каире

Азербайджанская спортсменка одержала две победы в категории BC2
Швайнштайгер рассказал, как Моуринью отстранил его от "Манчестер Юнайтед"
11:41
Мировой футбол

Швайнштайгер рассказал, как Моуринью отстранил его от "Манчестер Юнайтед"

Немца не пустили в раздевалку основного состава и отправили тренироваться с командой U16

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом