Неймар: "Мое время в сборной закончилось"

Нападающий "Сантоса" Неймар подтвердил, что завершил карьеру в сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на IANS, 34-летний футболист высказался о своем будущем в национальной команде после победы "Сантоса" над венесуэльским клубом "Универсидад Сентраль" со счетом 4:2.

"Мое время в сборной закончилось. Я вошел в историю и был очень счастлив. Я отдал Бразилии свою кровь и жизнь, всегда боролся за желтую футболку. Но больше не хочу продолжать", - заявил Неймар.

Форвард впервые объявил о решении покинуть сборную 5 июля после поражения от Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала ЧМ-2026.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. Нападающий провел за национальную команду 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в ее истории.