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"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 10:41
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"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Футбольный клуб "Барселона" может подписать как минимум четырех новичков в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб продолжает работу над усилением состава. По его словам, практически каждый трансфер "Барселоны" превращается в продолжительный и сложный процесс, напоминающий сериал.

Ромеро отметил, что особый интерес у него вызвали сообщения о возможном переходе полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Каталонский клуб изучает ситуацию вокруг 30-летнего футболиста, однако конкретного предложения пока не делал.

Журналист также рассказал о ситуации с нападающим "Борнмута" Эли Жуниором Крупи. По его словам, агент футболиста Мусса Сиссоко активно использует свои связи и контакты со СМИ, чтобы донести желание игрока выступать за "Барселону".

Еще одним возможным кандидатом на переход является нападающий сборной Сербии Душан Влахович. Ромеро утверждает, что футболист требует высокую зарплату от турецких клубов, однако ради перехода в "Барселону" готов согласиться на более низкий оклад.

İdman.Biz
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