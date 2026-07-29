29 Июля 2026
RU

Футболиста "Юниона" ограбили пятеро преступников в центре Брюсселя

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 08:15
10
Футболиста "Юниона" ограбили пятеро преступников в центре Брюсселя

Футболист бельгийского "Юниона" Мохаммед Фусейни стал жертвой уличного нападения в Брюсселе, сообщает İdman.Biz со ссылкой на hln.be.

Инцидент произошел утром в воскресенье. 24‑летний Фусейни после проведенной в клубе ночи садился в свой автомобиль, к нему подошли несколько мужчин в капюшонах, вытащили его из машины и попытались вырвать у него из рук телефон. Фусейни оказал сопротивление, однако пятеро нападавших сумели его скрутить. Трое преступников удерживали футболиста, пока остальные злоумышленники снимали с игрока часы стоимостью от 8 до 14 тысяч евро. В это время еще один сообщник обыскивал автомобиль игрока. После этого злоумышленники отпустили Фусейни и скрылись.

По данным источников, близких к следствию, происходящее снял на видео одноклубник ганского форварда, который находился неподалеку и шел позади него, когда произошло нападение. Благодаря этим записям полиции удалось установить личности нескольких участников преступления.

"Кадры, снятые в воскресенье, действительно тяжело смотреть. После нападения Мохаммед прошел обследование в больнице, где ему была оказана необходимая помощь. Мы также искренне благодарим брюссельскую полицию за ее отличную работу. Полученные травмы оказались незначительными, и уже вчера он вернулся к тренировкам", — говорится в заявлении "Юниона".

"Три человека стали жертвами насильственного ограбления, когда направлялись к своему автомобилю в Брюсселе. Согласно первым данным следствия, на них напала группа лиц, похитившая различные ценные вещи, включая часы, мобильные телефоны и личное имущество.

К настоящему моменту один подозреваемый уже установлен и задержан. Во время обыска в его доме были обнаружены похищенные вещи. Прокуратура обратилась к следственному судье с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении ограбления в составе группы, выдан ордер на его арест. Следствие продолжается, правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства преступления и личности всех причастных", — отмечается в заявлении прокуратуры Брюсселя.

Фусейни ранее выступал за австрийский "Штурм" и датский "Раннерс", провел два матча за сборную Ганы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мануэль Нойер может завершить карьеру по окончании сезона‑2026/27
06:30
Мировой футбол

Мануэль Нойер может завершить карьеру по окончании сезона‑2026/27

Немецкий вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года
Муэн Шаабани возглавил сборную Тунисса
05:20
Мировой футбол

Муэн Шаабани возглавил сборную Тунисса

Соглашение с 45‑летним специалистом рассчитано до 2030 года
Блаттер — о плане Инфантино продать долю прав на ЧМ: "Никто не имеет права продавать нашу игру"
04:30
Мировой футбол

Блаттер — о плане Инфантино продать долю прав на ЧМ: "Никто не имеет права продавать нашу игру"

Инфантино рискует не дотянуть до следующих выборов?
Левандовски отверг контракт на €200 млн из Саудовской Аравии
03:20
Мировой футбол

Левандовски отверг контракт на €200 млн из Саудовской Аравии

Роберт хотел играть за "Барселону"
Германия хочет принять чемпионат мира по футболу в 2038 или 2042 году
01:46
Мировой футбол

Германия хочет принять чемпионат мира по футболу в 2038 или 2042 году

20 лет назад Германия уже принимала ЧМ
Президент "Барселоны" Лапорта сообщил, что его госпитализировали из‑за аритмии
01:26
Мировой футбол

Президент "Барселоны" Лапорта сообщил, что его госпитализировали из‑за аритмии

В марте Лапорта был вновь избран на должность президента клуба

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом