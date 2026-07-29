Футболиста "Юниона" ограбили пятеро преступников в центре Брюсселя

Футболист бельгийского "Юниона" Мохаммед Фусейни стал жертвой уличного нападения в Брюсселе, сообщает İdman.Biz со ссылкой на hln.be.

Инцидент произошел утром в воскресенье. 24‑летний Фусейни после проведенной в клубе ночи садился в свой автомобиль, к нему подошли несколько мужчин в капюшонах, вытащили его из машины и попытались вырвать у него из рук телефон. Фусейни оказал сопротивление, однако пятеро нападавших сумели его скрутить. Трое преступников удерживали футболиста, пока остальные злоумышленники снимали с игрока часы стоимостью от 8 до 14 тысяч евро. В это время еще один сообщник обыскивал автомобиль игрока. После этого злоумышленники отпустили Фусейни и скрылись.

По данным источников, близких к следствию, происходящее снял на видео одноклубник ганского форварда, который находился неподалеку и шел позади него, когда произошло нападение. Благодаря этим записям полиции удалось установить личности нескольких участников преступления.

"Кадры, снятые в воскресенье, действительно тяжело смотреть. После нападения Мохаммед прошел обследование в больнице, где ему была оказана необходимая помощь. Мы также искренне благодарим брюссельскую полицию за ее отличную работу. Полученные травмы оказались незначительными, и уже вчера он вернулся к тренировкам", — говорится в заявлении "Юниона".

"Три человека стали жертвами насильственного ограбления, когда направлялись к своему автомобилю в Брюсселе. Согласно первым данным следствия, на них напала группа лиц, похитившая различные ценные вещи, включая часы, мобильные телефоны и личное имущество.

К настоящему моменту один подозреваемый уже установлен и задержан. Во время обыска в его доме были обнаружены похищенные вещи. Прокуратура обратилась к следственному судье с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении ограбления в составе группы, выдан ордер на его арест. Следствие продолжается, правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства преступления и личности всех причастных", — отмечается в заявлении прокуратуры Брюсселя.

Фусейни ранее выступал за австрийский "Штурм" и датский "Раннерс", провел два матча за сборную Ганы.