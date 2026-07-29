Муэн Шаабани возглавил сборную Тунисса

Тунисский специалист Муэн Шаабани назначен на пост главного тренера сборной Туниса, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Тунисскую федерацию футбола (FTF).

Соглашение с 45‑летним специалистом рассчитано до 2030 года.

"Исполнительный комитет Федерации футбола Туниса назначил новый тренерский штаб национальной сборной. Команду возглавил Муэн Шаабани, с которым подписан контракт сроком на четыре года", — говорится в заявлении.

Шаабани сменил на этом посту Эрве Ренара, который возглавил сборную Туниса по ходу чемпионата мира‑2026. Под руководством 57‑летнего француза тунисцы уступили сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Сборная Туниса не набрала ни одного очка и заняла четвертое место в турнирной таблице группы F.