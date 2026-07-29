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Президент "Барселоны" Лапорта сообщил, что его госпитализировали из‑за аритмии

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 01:26
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Президент "Барселоны" Лапорта сообщил, что его госпитализировали из‑за аритмии

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сообщил, что был госпитализирован из‑за аритмии.

Лапорта планировал отправиться с командой на сборы в Великобританию, но, по данным СМИ, по медицинским соображением отказался от этой идеи. 31 июля "сине‑гранатовые" проведут товарищеский матч против "Бирмингема". Лапорта прошел лечение в одной из больниц Барселоны.

"Все прошло хорошо, мне устранили аритмию! Мое сердце снова бьется в нужном ритме. Я очень благодарен замечательным врачам, медсестрам и медицинскому персоналу", — приводит İdman.Biz слова функционера.

Лапорте 64 года, в марте он был вновь избран на должность президента клуба. Ранее он занимал этот пост в 2003–2010 и 2021–2026 годах.

İdman.Biz
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