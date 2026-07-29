"ПСЖ" хочет подписать Родри, чтобы отомстить "Реалу" за Диоманде - СМИ

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отдал прямое распоряжение связаться с агентом полузащитника "Манчестер Сити" Родри с целью отомстить мадридскому "Реалу" за срыв трансфера нападающего Яна Диоманде из "Лейпцига".

До соглашения на переход в испанский гранд ивуарийский вингер был близок к подписанию контракта с "ПСЖ", сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.