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Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира - СМИ

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 23:36
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Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира - СМИ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает газета The Times.

План приведет к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА - чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Это может привести к давлению с целью дальнейшего расширения обоих мероприятий или их более регулярного проведения, чем сейчас - раз в четыре года. Два источника издания сообщили о проведении консультаций с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

ФИФА подтвердила, что компания Thrive Capital Джошуа Кушнера, как ожидается, возглавит предлагаемую группу инвесторов, а JP Morgan выступит финансовым консультантом. Кушнер является младшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера. Каждая из 211 ассоциаций - членов ФИФА может получить долю стоимостью около $20 млн. Инфантино может занять пост комиссионера новой компании.

"Это переход черты, которую футбольные руководящие органы никогда не должны были пересекать, УЕФА относится к этому со всей серьезностью, - говорится в заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - То же самое должны делать национальные футбольные ассоциации и все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее этой игры. Душа футбола и управление им - это не активы для торговли, особенно в условиях полного отсутствия прозрачности относительно того, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, он не принадлежит ФИФА, чтобы его можно было продать".

"Футбол - самый популярный вид спорта в мире и мощнейший двигатель человеческого и социального развития, - заявил Инфантино. - В определенных сегментах эта популярность трансформировалась в значительную коммерческую ценность. Мы приветствуем этот успех и хотим, чтобы он сохранялся, поскольку это способствует развитию футбола в целом. Наша задача - обеспечить, чтобы и остальные составляющие футбола развивались параллельно: ФИФА существует для того, чтобы поддерживать устойчивое и инклюзивное развитие в каждом уголке планеты".

İdman.Biz
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