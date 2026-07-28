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Винисиус не вернется к тренировкам "Реала" на этой неделе

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 17:41
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Винисиус не вернется к тренировкам "Реала" на этой неделе

Будущее нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора остается неопределенным на фоне переговоров о новом контракте и интереса со стороны "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 26-летний бразилец не присоединится к тренировкам мадридской команды на этой неделе из-за нерешенного вопроса о своем будущем.

Ожидается, что в ближайшие дни руководство "Реала" проведет новые переговоры с представителями футболиста. Мадридский клуб намерен согласовать с Винисиусом долгосрочный контракт.

"Арсенал", желающий усилить левый фланг атаки, следит за развитием ситуации. При этом официальных переговоров между клубами пока не было.

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью хочет сохранить нападающего в составе. Действующий контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года.

Если стороны не договорятся о продлении соглашения, "Реал" может рассмотреть продажу игрока этим летом, чтобы через год не потерять его на правах свободного агента.

İdman.Biz
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