Винисиус не вернется к тренировкам "Реала" на этой неделе

Будущее нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора остается неопределенным на фоне переговоров о новом контракте и интереса со стороны "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 26-летний бразилец не присоединится к тренировкам мадридской команды на этой неделе из-за нерешенного вопроса о своем будущем.

Ожидается, что в ближайшие дни руководство "Реала" проведет новые переговоры с представителями футболиста. Мадридский клуб намерен согласовать с Винисиусом долгосрочный контракт.

"Арсенал", желающий усилить левый фланг атаки, следит за развитием ситуации. При этом официальных переговоров между клубами пока не было.

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью хочет сохранить нападающего в составе. Действующий контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года.

Если стороны не договорятся о продлении соглашения, "Реал" может рассмотреть продажу игрока этим летом, чтобы через год не потерять его на правах свободного агента.