Министр спорта Италии высказался по делу Андреа Пирло

Министр спорта и молодежи Италии Андреа Абоди прокомментировал отказ от кандидатуры Андреа Пирло на пост главного тренера сборной страны по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, одним из препятствий стала коммерческая связь специалиста с российской букмекерской компанией Fonbet.

"У меня есть свои убеждения, и связка России и ставок не помогает. Но я ничего не требовал, поэтому не должен давать объяснения. С моей стороны не было никакого давления на президента Федерации футбола Италии.

Я не думаю, что в правительстве есть пророссийские позиции. Однако существуют позиции, которые менее чувствительны к ситуации, требующей предельного внимания. То, что происходит с февраля 2022 года, включая нарушение олимпийского перемирия, не оставляет места поверхностным решениям. Тема ставок, связанных с Россией, еще больше осложнила ситуацию. Однако окончательное решение принимает президент федерации, поскольку именно он должен делать выбор.

Я ожидаю, что теперь удастся исправить крайне неприятную ситуацию, которая объективно возникла. Меня мало интересует распределение ответственности, поскольку каждый отвечает перед собственной совестью. Очевидно, что произошедшего вообще не должно было быть", - сказал Абоди.

Кандидатуру Пирло сняли с рассмотрения, после чего специалист подтвердил, что не станет главным тренером сборной Италии. Через 16 дней после назначения Паоло Мальдини и Леонардо покинули должности технического директора и советника Федерации футбола Италии соответственно.