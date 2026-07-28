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Сегодня определятся шесть участников третьего раунда Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 09:50
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Сегодня определятся шесть участников третьего раунда Лиги чемпионов

Сегодня состоятся шесть ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, игровая программа начнется в 19:00 по бакинскому времени встречей между "КуПС" и "Сабахом". Однако отдельное внимание азербайджанскому клубу будет уделено в специальном материале.

В 20:00 "Линкольн Ред Импс" примет "Мьельбю". Шведский клуб выиграл первую встречу со счетом 3:0 и приблизился к выходу в следующий этап.

В 22:00 загребское "Динамо" встретится с "Туном". Первый матч в Швейцарии завершился вничью со счетом 1:1. Спустя 15 минут начнется противостояние "Целе" и "Эгнатии", которые в первой игре забили на двоих шесть мячей - 3:3.

В 22:45 "Хартс" примет "Штурм". Австрийский клуб подходит к ответной встрече с преимуществом в четыре мяча после победы со счетом 4:0.

Завершит программу игрового дня матч "Шемрок Роверс" - "Арарат-Армения", который начнется в 23:00. Армянская команда выиграла первую встречу со счетом 2:0.

Расписание матчей:

19:00. "КуПС" - "Сабах" - первый матч 0:1.

20:00. "Линкольн Ред Импс" - "Мьельбю" - 0:3.

22:00. "Динамо" Загреб - "Тун" - 1:1.

22:15. "Целе" - "Эгнатия" - 3:3.

22:45. "Хартс" - "Штурм" - 0:4.

23:00. "Шемрок Роверс" - "Арарат-Армения" - 0:2.

İdman.Biz
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