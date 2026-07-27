"Челси" интересуется 35-летним нападающим

"Челси" намерен приобрести нападающего "Брайтона" и бывшего игрока сборной Англии Дэнни Уэлбека.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, новый главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо заинтересован в услугах 35-летнего футболиста.

Отмечается, что обе стороны положительно относятся к возможному переходу, однако говорить о начале серьезных переговоров пока преждевременно.

Ранее Уэлбек выступал за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". В сезоне-2025/26 опытный форвард провел за "Брайтон" 37 матчей в Премьер-лиге, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.