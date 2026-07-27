"Манчестер Юнайтед" подписал 19-летнего вратаря

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере 19-летнего вратаря Кита Маргетсона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу манкунианцев, переход будет окончательно оформлен после завершения регистрационных процедур.

Прошлый сезон Маргетсон провел на правах аренды в валлийском клубе "Коннас-Ки Номадс". Голкипер сыграл 34 матча, в десяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности, и помог команде завоевать путевку в еврокубки.

Маргетсон перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Суонси Сити", в академии которого занимался с 15 лет. Вратарь выступал за юношеские сборные Уэльса, а в марте дебютировал за молодежную команду страны в матче против Беларуси.