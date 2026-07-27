"ПСЖ" предложил Феррану Торресу четырехлетний контракт

Французский футбольный клуб "ПСЖ" активизировал работу над трансфером нападающего "Барселоны" Феррана Торреса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, парижане уже предложили 26-летнему испанцу контракт сроком на четыре года. Футболист положительно относится к возможному переходу в "ПСЖ".

Действующее соглашение Торреса с "Барселоной" рассчитано до следующего года. Каталонский клуб испытывает трудности с его продлением, поэтому нападающий рассматривает вариант ухода. Интерес к игроку усилился после того, как он забил победный гол сборной Испании в финале ЧМ-2026.

Ранее "ПСЖ" считался фаворитом в борьбе за вингера "РБ Лейпциг" и сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде. Однако "Реал" в последний момент сделал более выгодное предложение и оформил трансфер футболиста.

Парижане также ведут переговоры с "Монако" по поводу Магнеса Аклиуша. Французский вингер рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на замену Брэдли Барколя, склоняющегося к переходу в "Ливерпуль".