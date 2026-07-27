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Владимир Пономарев: "Футболисты избаловались, смотреть противно"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 14:28
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Владимир Пономарев: "Футболисты избаловались, смотреть противно"

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал поведение современных игроков на поле, сообщает Idman.Biz со ссылкой на "Советский спорт".

"Раньше мы играли в жару - и ничего не случалось. В Ташкенте матчи назначали на 14:00, температура при этом достигала плюс 40 градусов. Никаких пауз на воду не было. Никто не терял сознание, все было нормально. Сейчас футболистам каждые 20 минут нужна пауза на воду. Они устают, хотят пить - смотреть противно! Футболисты избаловались", - цитирует Пономарева газета.

Бывший защитник также высказался о частых падениях игроков и попытках повлиять на решения арбитров.

"Сейчас смотреть на современных футболистов смешно. Они постоянно лежат на поле, что-то кричат. Раньше такого не было, хотя жестких футболистов хватало. Сейчас стоит немного коснуться игрока, как он падает и начинает кричать. Футбол стал очень неприятным".

Отметим, что на последнем чемпионате мира, прошедшем в США, Мексике и Канаде, в каждом тайме матчей были предусмотрены трехминутные паузы для воды.

İdman.Biz
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