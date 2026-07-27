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"Арсенал" интересуется норвежским вингером за 100 миллионов евро

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 12:11
27
"Арсенал" интересуется норвежским вингером за 100 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Бенфики" и сборной Норвегии Андреасу Шельдерупу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, за ситуацией вокруг 22-летнего футболиста также следят "Тоттенхэм" и итальянская "Рома".

При этом "Бенфика" не намерена продавать игрока. В контракте Шельдерупа предусмотрена сумма отступных в размере 100 миллионов евро, что составляет около 193,45 миллиона манатов.

В прошлом сезоне норвежец провел за "Бенфику" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

İdman.Biz
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