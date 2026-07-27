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Флик намерен вернуть Рафинью в лучшую форму

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 11:29
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Флик намерен вернуть Рафинью в лучшую форму

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик рассчитывает вернуть вингера Рафинью на прежний уровень в новом сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, бразилец присоединится к команде на сборе в Англии. Ожидается, что он начнет тренировки 29 июля, однако клуб не исключает его более раннего возвращения.

Сбор продлится до 3 августа. В его рамках каталонцы проведут товарищеские матчи с "Бирмингем Сити" 31 июля и "Престон Норт Энд" 3 августа.

После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира Рафинья восстанавливался от повреждения и отдыхал в Орландо и на Ибице. Вингер травмировал заднюю поверхность правого бедра в матче группового этапа с Гаити и остался в запасе во встрече 1/8 финала с Норвегией, завершившейся поражением бразильцев со счетом 1:2.

Это стало продолжением мышечных проблем футболиста. В марте он повредил ту же область в матче сборных с Францией и пропустил пять недель. За время его отсутствия "Барселона" выбыла из Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА.

После чемпионата мира в СМИ также появились сообщения о финансовых и семейных проблемах Рафиньи, однако окружение игрока опровергло эту информацию. Не получили официального подтверждения и сведения о предложении "Аль-Хиляля" в размере 80 млн евро.

Сейчас Рафинья полностью восстановился. "Барселона" подготовила для него индивидуальную программу, которая должна помочь избежать новых мышечных травм, набрать физическую форму и вернуть игровой ритм.

В дебютном сезоне под руководством Флика бразилец стал одним из лидеров команды благодаря результативности и стабильной игре. Его выступления позволили ему войти в число претендентов на "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/2025.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта исключил возможный уход вингера:

"У нас нет намерения расставаться с ним".

İdman.Biz
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