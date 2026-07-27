Неймар назвал одноклубника "куском д*рьма" после ничьей "Сантоса"

Нападающий "Сантоса" Неймар вступил в конфликт с двумя молодыми одноклубниками после ничьей с "Шапекоэнсе" в матче 20-го тура чемпионата Бразилии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo Esporte, встреча завершилась со счетом 2:2. Неймар оформил дубль, забив с игры в первом тайме и реализовав пенальти после перерыва.

После матча в раздевалке 34-летний форвард допустил неуважительные высказывания в адрес 21-летнего полузащитника Габриэла Бонтемпо. По данным источника, Неймар назвал партнера по команде "куском дерьма" и заявил, что в следующем сезоне тот будет играть против "Шапекоэнсе" во втором дивизионе.

Также бразилец на повышенных тонах поговорил с 19-летним защитником Жоао Ананьясом, отправившим мяч в собственные ворота на 62-й минуте. Во время разговора Неймар усомнился в игровых качествах футболиста.

Отмечается, что инцидент усилил напряженность в отношениях нападающего с партнерами. Некоторые игроки недовольны его поведением на поле и публичной критикой команды после неудачных матчей.

Кроме того, часть футболистов негативно восприняла участие Неймара в покерном турнире в день встречи "Сантоса" с венесуэльским УСВ в Кубке Судамерикана. Форвард пропускал матч по решению тренерского штаба. Одноклубники также выражали недовольство его физической формой.