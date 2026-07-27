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Арда Гюлер может покинуть "Реал"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 08:14
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Арда Гюлер может покинуть "Реал"

Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер может покинуть стан "сливочных".

Как передает İdman.Biz, с таким утверждением выступил испанский журналист Иньяки Ангуло.

По его мнению, после подписания "королевским клубом" 19-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде, Арда Гюлер и Эндрик могут покинуть команду.

Напомним, что Арда Гюлер перешел в "Реал" летом 2023 года, срок его контракта истекает в июне 2029 года. При этом есть сообщения, что руководство клуба работает над продлением его контракта до 2031 года с повышением зарплаты.

İdman.Biz
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